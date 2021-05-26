На Винничине в результате ДТП погибли дети

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в прокуратуре области.

Трагическая авария произошла в марте. 20-летний местный житель управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"В момент появления в поле зрения 7-летнего велосипедиста с 6-летним пассажиром на заднем багажнике велосипеда, которые двигались по его полосе во встречном направлении, не проявил особого внимания и не сбавил скорость вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на детей", - говорится в сообщении.

От полученных травм двое мальчиков погибли на месте.

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