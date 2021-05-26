На Винничине в результате ДТП погибли дети



Как передает Politeka.net, подробности сообщили в прокуратуре области.



Трагическая авария произошла в марте. 20-летний местный житель управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения.

"В момент появления в поле зрения 7-летнего велосипедиста с 6-летним пассажиром на заднем багажнике велосипеда, которые двигались по его полосе во встречном направлении, не проявил особого внимания и не сбавил скорость вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на детей", - говорится в сообщении.

От полученных травм двое мальчиков погибли на месте.

Виновнику ДТП теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.

Ранее мы рассказывали, что в результате ДТП в Польше оборвалась жизнь маленького украинца.

Семья ехала в Варшаву на заработки. Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения, так как уснула от усталости.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.