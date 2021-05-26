На Винничине в результате ДТП погибли дети
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в прокуратуре области.
Трагическая авария произошла в марте. 20-летний местный житель управлял автомобилем находясь в состоянии алкогольного опьянения.
"В момент появления в поле зрения 7-летнего велосипедиста с 6-летним пассажиром на заднем багажнике велосипеда, которые двигались по его полосе во встречном направлении, не проявил особого внимания и не сбавил скорость вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на детей", - говорится в сообщении.
От полученных травм двое мальчиков погибли на месте.
Подросшая дочь Пугачевой и Галкина произвела фурор в Сети одним кадром: «Копия мамочка, такая же…»
Болезнь унесла жизнь знаменитого украинского актера: первые подробности
"Черные столбы дыма вылетают из окон": пожар вспыхнул на заводе в Харькове, фото
Тело 23-летнего украинца нашли в реке, детали трагедии: "До этого нашел подозрительную работу"
Победительница "Холостяка" с Заливако не сдержалась и высказала все, что думает: "Если кого-то не устраивает..."
Виновнику ДТП теперь грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет.
Ранее мы рассказывали, что в результате ДТП в Польше оборвалась жизнь маленького украинца.
Семья ехала в Варшаву на заработки. Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения, так как уснула от усталости.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.
Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.