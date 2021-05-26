Июнь для некоторых представителей зодикального круга начнется с проблем и неудач
Гороскоп на июнь говорит о том, что в жизни некоторых знаков Зодиака наступит сложный и напряженный период. Возможны срывы планов, препятствия в делах, томительное ожидание решения многих неурядиц. Им нужно быть очень осторожными в апреле из-за риска травмирования, аварий, а также вероятного ухудшения самочувствия.
Такое предупреждение сделала астролог Василиса Володина, пишет Тoday.ua.
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Близнецы
Близнецов ждут проблемы в семье. Если в семье отношения хорошие, тогда трудности удастся разрешить без серьезных последствий. В ином случае конфликт может перерасти в более длительный. Также излишняя эмпатия может даже стать опасной в общении с малознакомыми людьми.
Весы
Представителей этого знака Зодиака ждет большое количество проблем. Им придется находить силы, чтобы справляться со всем этим, при этом у Весов большой риск иметь проблемы со здоровьем в этот период. Окружите себя позитивными людьми, которые излучают доброту и оптимизм.
Рыбы
Ругаться категорически не рекомендуется, так как это приведет к затяжным конфликтам Ко всему прочему Рыбам в начале лета не рекомендуется начинать важные дела. Самое время объявить затишье и сбавить свою активность.
Напомним, что лето принесет четырем знакам Зодиака позитивные изменения.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждет особенное везение, кого накроет удачей и счастьем.
Также Politeka писала, что четырем знакам Зодиака звезды сулят успех и процветание, кому ждать перемен.