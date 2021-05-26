В результате столкновения японское судно перевернулось

В среду утром, 26 мая, у побережья острова Хокайдо в Охотском море столкнулись российский сухогруз Амур и японское рыболовецкое судно.

В аварии погибли три человека, пятерых рыбаков спасли, сообщает Kyodo со ссылкой на береговую охрану города Момбецу.

После столкновения японское судно перевернулось и пять членов экипажа оказались в воде. Несмотря на то, что всех их удалось спасти, трое рыбаков в итоге скончались.

Три рыбаки находятся в состоянии остановки сердца и легких. Так в Японии называют тех, у кого смерть пока не установлена специальным врачом по особой процедуре.

В российском Морском спасательном подцентре Южно-Сахалинска подтвердили информацию о столкновении суден. По предварительным данным, российский сухогруз врезался в стоявшее судно из-за плохой видимости.

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