В Виннице медики борются за жизнь 13-летнего ребенка, которого сбила нетрезвая женщина
Как передает Politeka.net, о состоянии мальчика рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, досколльте страницу до конца)
Страшная авария произошла 24 мая - девушка в состоянии алкогольного опьянения на кроссовере наехала на ребенка, который шел по тротуару.
В полиции сообщили, что уровень алкоголя организме виновницы ДТП превышал допустимую норму в 16 раз.
Сейчас мальчик находится в реанимации. У Андрея диагностировали серьезное повреждение мозга.
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"Будет еще оперативное вмешательство, которое направлено на пластику дефекта, потому дефект большой — 9 на 6 см. Надо будет закрывать полость черепа", - сообщили в местной больнице.
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Трагическое ДТП случилось 9 мая на трассе Киев-Чоп возле Ровно. Как сообщили в полиции, автомобиль Аudi выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом.
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