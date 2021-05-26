На Житомирщине оборвалась жизнь украинского медика
Подробности трагедии сообщили в местном издании "Коростень.today".
Смертельная ДТП произошла 24 мая. В результате аварии перестало биться сердце врача-педиатра Лиштвы Александра Григорьевича.
Спасателям пришлось деблокировать тело из искореженного автомобиля.
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Александр Григорьевич 37 лет работал педиатром и врачом детского отделения.
Украинцы в сети выразили свои соболезнования родным и близким медика.
"Светлая и вечная память Александру Григорьевичу. Неоднократно обращались к нему за помощью, никогда не отказал и всегда приезжал на вызов, был врач от Бога и просто хорошей, доброй, искренней человеком. Очень жаль, что так произошло. Мы Вас никогда не забудем. Царство Вам небесное. Соболезнования родным и близким", "Боже, как жаль !!! Искренние соболезнования родным и близким! В городе не было такой семьи, которой бы он не помог. Он действительно был врач от Бога", - писали в сети.
Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.
Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.
Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.