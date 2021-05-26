Погода в украинских горах всегда очень переменчива, дождливая и снежная

Село Калины Тячевского района, что в высокогорье Тячивщини Закарпатской области, обильно засыпало градом. Погода менялась в течение часа.

Снимками непогоды уже поделились в Facebook.

Как сообщила журналистка Оксана Порох, в горах Черновицкой области накануне был сильный ливень, а потом выпал град. Местная жительница отмечает, что день вообще был жарким, воздух прогрелся до +28 градусов.

Также украинцы в соцсетях отмечали, что погода в Карпатах 25 мая была очень изменчивой и менялась в течение часа. В результате после обильного града, людей вечером порадовало яркое солнышко.

"Бывают солнечные и яркие дни, а бывают дождливые и холодные. Все как в жизни, меняется настроение, возникают какие-то препятствия, но всегда все налаживается и становится тепло и красиво. Вот так у нас погода менялась в течение часа. А в результате такая красота-вечернее яркое солнце", - пишут в сети.



На фотографиях, которые появились в сети видно, как достаточно крупный град тает на солнце.

Также ранее сообщалось, что из-за непогоды в Кировоградской области молния ударила в жилой дом и от этого он загорелся.

Огонь заблокировал в доме женщину с годовалой дочкой. Женщина, чтобы выбраться, разбила голыми руками стекло в окне. Вначале она спасла малыша, а потом освободилась сама.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

Как Politeka писала, что из-за непогоды водой в Одессе снова затопило ряд городских улиц, в этот раз больше всего досталось Химической.

Также Politeka сообщала, что Киев превратился в "огромную лужу", кадры последствий непогоды в центре столицы.