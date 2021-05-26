С 2018 года актриса Анастасия Заворотнюк борется с онкологическим заболеванием, стало известно как она себя чувствует сейчас

В СМИ пишут, что диагноз рак мозга звезде поставили после того, как она родила своему мужу - фигуристу Петру Чернышеву.

Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали, что та проходила все обследования, в частности, и МРТ головного мозга, пишет КП. Таким образом, медики удостоверились, что нет никаких противопоказаний для гормональной терапии и поздних родов с помощью ЭКО. Однако позже медики поняли, что опухоль была слишком маленькой, и ее просто не разглядели.

В 2019 году после лечения актрисе стало лучше, и она вошла в стадию ремиссии. А сейчас, по словам близких к семье, болезнь вернулась. Звезде стало хуже, а врачи делают все возможное, чтобы облегчить страдания артистки.

Коллега актрисы поделилась, что та изменилась до неузнаваемости - из-за гормональных препаратов Заворотнюк сильно поправилась, а также осталась без волос.

"Она сейчас совсем другой человек... Настя была так рада, когда врачи разрешили ей плавание. Надеялась вернуть прежнюю форму". - поделилась коллега.

Плавание помогало "няне Вике", хотя и вес не ушел, она стала чувствовать себя лучше. А недавно артистка почувствовала головокружение в бассейне. В результате новых обследований стало понятно, что произошел рецидив рака.

Врачи делают все возможное, чтобы болезнь снова вошла в стадию ремиссии. За границу актрису перевозить не будут, поскольку только местные светила дают положительные прогнозы.

Кроме того, друзья говорят, что Анастасия практически не выходит из дома. Муж оберегает супругу, они живут очень замкнуто.

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