Многие жители Депропетровщины увидели необычное чудо в ночном небе

В частности, в Павлограде Днепропетровской области местные жители видели горящий тело, которое стремительно падал с неба. Далее прогремел взрыв.

Снимками поделился на своей странице в Фейсбук павлоградец Виталий Курков и поинтересовался, кто из местных еще видел в небе метеор.

"24 мая в 22:15 наблюдался пролет метеора. Летел медленно, секунды три, наверное. Сам метеор был яркий и разбрасывал вокруг мелкие искры. Я, вроде, до галлюцинаций не склонен, но никого пока не нашел, кто был бы свидетелем. Павлоград и район, отзовитесь, кто еще севернее смотрел в это время?", — написал он.

Сам автор признался, что сделать фотографию возможного метеора он не успел, но нашел в сети похожие снимки того, что он видел.

Местные жители сразу начали отвечать на вопрос Виталия. Как оказалось, среди жителей города нашлись те, кто видел аналогичное явление.

"Мы с напарницей видели, но не успели заснять", "Писали, что китайская ракета падала на Землю, куда? Никто не прогнозировал", "Видел вчера метеор в примерно такое же время с города Днепр", "Мы эту штуку видели над Краматорском, летело реально через все небо, цвет больше белый, чем желтый", "какая красота это явление комета или метеорит пролетает над Павлоградом".

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

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