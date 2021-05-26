В Киеве мужчина бросил в троллейбус бутылку с бензином
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Патрульной полиции столицы.
Инцидент произошел на улице Теодора Драйзера. Мужчина бросил бутылку с горящей легковоспламеняющейся жидкостью в троллейбус.
"Предварительно, задержанный 27-летний мужчина подтвердил свою причастность к произошедшему, но объяснить поступок не смог. В результате происшествия травмы и ожоги получила пассажирка троллейбуса. Женщину госпитализировали медики", - говорится в сообщении.
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Ранее мы сообщали, что на трассе Киев-Одессе перевернулся микроавтобус с пассажирами, есть пострадавшие.
Авария произошла в 75 км от Одессы в районе села Знаменка.
По словам свидетелей ДТП, водитель микроавтобуса Volkswagen, хотел обогнать фуру, которая ехала впереди, однако попытка оказалась неудачной. Он не справился с управлением и въехал в грузовик, который двигался в попутном направлении.
Напомним, что пожар в частном доме унес жизнь харьковчанина.
Как сообщала Politeka, пожар охватил жилой дом на Одесчине, внутри находились маленькие дети.
Кроме того Politeka писала, что автобус с пассажирами загорелся на трассе Киев-Одесса, кадры.