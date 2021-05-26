Не пропустите эту важную дату в календаре

Узнайте о самых важных праздниках и традициях 27 мая в истории

Politeka.net пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 27 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых важных традициях, которых нужно придерживаться в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

27 мая в народном календаре называется днем Сидора Огуречника. Именно в этот день раньше высаживали огурцы на грядку. Считалось, если весь день простоит ясный, то они будут хорошо расти, и урожай выдастся отменный.

Считалось, что после Сидора прекращают дуть холодные ветры. Главная примета дня: если на Сидора дует северный ветер – лето будет холодным.

Народные приметы и традиции 27 мая

Если вы решите провести ночь вне дома, спите без подушки. Такие неудобства придётся потерпеть ради вашего же блага. В противном случае в течение следующего дня мысли будут путаться - можно наделать катастрофических ошибок.

Также советовали в этот день внимательно отнестись к своему отражению в зеркале: ни в коем случае нельзя кривляться и корчить рожи. Считается, что так можно испортить свою судьбу.

После обеда необходимо переодеться, а снятую одежду тут же постирать. Наши предки верили, что так можно избавиться от "присосавшейся" темной силы.

Напомним, что после обильных дождей в Днепре на небе одновременно раскинулись три радуги.

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