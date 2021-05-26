На Тернопольнище оборвалась жизнь молодого футболиста
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Ассоциации футбола Тернопольского района.
24 мая погиб футболист команды Суперлиги чемпионата Тернопольского района "Виктории" из Великих бирок
23-летний Михаил Саик команды Суперлиги чемпионата Тернопольского района
"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Просим принять слова самого искреннего сострадания в это скорбное время. Скорбим вместе с вами. Разделяем ваши боль и горе. Вечная и светлая память!", - говорится в сообщении.
По информации полиции, парень сидел на рельсах. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот на какие предупредительные сигналы не реагировал. Двигался электровоз со скоростью 50 километров в час.
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Однако затормозить не успел, потому что перевозил четыре цистерны с горючим и 42 вагона с углем.
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