На Тернопольнище оборвалась жизнь молодого футболиста



Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке Ассоциации футбола Тернопольского района.

24 мая погиб футболист команды Суперлиги чемпионата Тернопольского района "Виктории" из Великих бирок



23-летний Михаил Саик команды Суперлиги чемпионата Тернопольского района



"Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Просим принять слова самого искреннего сострадания в это скорбное время. Скорбим вместе с вами. Разделяем ваши боль и горе. Вечная и светлая память!", - говорится в сообщении.





По информации полиции, парень сидел на рельсах. Машинист его увидел в нескольких метрах, начал сигналить, но тот на какие предупредительные сигналы не реагировал. Двигался электровоз со скоростью 50 километров в час.

Однако затормозить не успел, потому что перевозил четыре цистерны с горючим и 42 вагона с углем.

Ранее мы сообщали, история с ребенком, который получил пулевое ранения в голову в школьном тире, закончилась печально.

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Напомним, что появились подробности отравления двух школьниц под Киевом.

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