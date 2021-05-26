Местным полицейским удалось задержать виновника четырех ДТП

Львовский водитель 25 мая в 3 районах города разбил 5 автомобилей, среди которых был и Porcshe Panamera. После каждой ДТП он убегал. Однако правоохранителям удалось задержать мужчину.

Водитель находился в состоянии сильного наркотического опьянения, сообщило издание ZAHID, ссылаясь на информацию от Патрульной полиции Львовской области.

Нарушителя ПДД удалось задержать только на улице Городецкой после того, как он успел повредить пять автомобилей.

Как сообщили правоохранители, задержанный вел себя неадекватно, несвязно говорил и едва держался на ногах. Экспресс-тест на алкоголь показал отрицательный результат, поэтому патрульные заподозрили употребление водителем наркотических веществ. Водитель также был направлен на проведение наркотической экспертизы.

"На улице Стрыйской, 98 водитель легкового автомобиля несколько раз въехал в автомобиль Porcshe Panamera. В Франковском районе тот же водитель совершил ДТП с Fiat Scudo. А в Галицком районе совершил два ДТП и разбил автомобили Opel, Nissan и Volkswagen. К счастью, в результате ДТП, никто из людей не пострадал", – указано в сообщении.

Напомним, что в Киеве водитель иномарки сбил велосипедиста, камеры засняли момент наезда: детали ДТП.

Как сообщала Politeka, на трассе под Киевом произошло жуткое ДТП, ведь мужчина решил перебежать трассу и попал под колеса автобуса, сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.