На Волыне многодетный отец покончил с собой

Подробности трагедии сообщает "Волынь".



По предварительной информации, мужчина выпил яд для насекомых.

"Сильный препарат быстро вызвал сильное отравление. Около 9 часов 30 минут пациента пытались вернуть к жизни медики КНП «Гороховская многопрофильная больница», но были бессильны. Спустя 14.00 часов он скончался", - говорится в сообщении.

Местные жители говорят, что покойный был хорошим мужем для жены, человеком слова и дела.

Без своей любви и заботы оставил пятерых детей, две пары из которых – близнецы школьного возраста.

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