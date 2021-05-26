На Волыне многодетный отец покончил с собой

Подробности трагедии сообщает "Волынь".

По предварительной информации, мужчина выпил яд для насекомых.

"Сильный препарат быстро вызвал сильное отравление. Около 9 часов 30 минут пациента пытались вернуть к жизни медики КНП «Гороховская многопрофильная больница», но были бессильны. Спустя 14.00 часов он скончался", - говорится в сообщении.

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Местные жители говорят, что покойный был хорошим мужем для жены, человеком слова и дела.

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