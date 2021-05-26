У полиции и родственников разные версии смерти молодого мужчины

Во вторник, 25 мая, в Коростене Житомирской области было обнаружено тело молодого парня. Полиция выяснила, что оно принадлежит 23-летнему Сергею Тищенко, еще 21 мая его родственники заявили о пропаже.

О страшной находке сообщает Коростень.today.

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В полииции сообщили, что тело погибшего нашли в водоеме Броварского микрорайона. А родственники Сергея Тищенко рассказали, что его руки были связаны скотчем, а сам он был избит.

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В Коростенском районном управлении полиции подтвердили информацию об обнаружении тела Сергея Тищенко, но в отличие от родных у правоохранителей несколько иная информация.

Так, инспектор по информационной поддержке Коростенского районного управления полиции Елена Волковская рассказала, что 25 мая в Коростенское районное управление полиции от местного жителя поступило сообщение о том, что проходя вдоль реки он заметил тело человека. На месте работала следственно-оперативная группа.

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Она также уточнила, что во время выяснения всех обстоятельств было установлено, что погибшим является местный житель 1998 рождения. При осмотре телесных повреждений не обнаружено. Причину смерти выясняют судебно-медицинские эксперты.

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