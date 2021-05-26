Украинка, которая находится на лечение в Беларуси, не может попасть на родину



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Как передает Politeka.net , об этом Анна Пушкеля Курилова написала на своей страничке в Facebook.

Две недели назад ей сделали трансплантацию печени. Чтобы добраться обратно в Украину ей нужен перелет, но из-за прекращения авиасообщение с Республикой Беларусь она этого сделать не может.



"12-20 часов сидеть я не смогу (чтобы доехать обычной машиной). Я здесь не одна. Здесь пол отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение!", - поделилась женщина.

Также она отметила, что 132000 долларов на операцию ей выделило государство, но теперь из-за ограничения перелетов она просто не в силах оплатить дальнейшее пребывание в Беларуси. а переезд на другом транспорте она просто не переживет.

"Я не могу здесь жить. Заканчивается регистрация. Мне нужны дорогущие лекарства (последний чек на 170 евро), которые я не могу пропустить, потому что печень отторгнется. Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей (это для нас платно и очень дорого).