Украинка, которая находится на лечение в Беларуси, не может попасть на родину
Как передает Politeka.net, об этом Анна Пушкеля Курилова написала на своей страничке в Facebook.
Две недели назад ей сделали трансплантацию печени. Чтобы добраться обратно в Украину ей нужен перелет, но из-за прекращения авиасообщение с Республикой Беларусь она этого сделать не может.
"12-20 часов сидеть я не смогу (чтобы доехать обычной машиной). Я здесь не одна. Здесь пол отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение!", - поделилась женщина.
"12-20 часов сидеть я не смогу (чтобы доехать обычной машиной). Я здесь не одна. Здесь пол отделения наших. Тех, кого Украина сама же послала на лечение!", - поделилась женщина.
Также она отметила, что 132000 долларов на операцию ей выделило государство, но теперь из-за ограничения перелетов она просто не в силах оплатить дальнейшее пребывание в Беларуси. а переезд на другом транспорте она просто не переживет.
"Я не могу здесь жить. Заканчивается регистрация. Мне нужны дорогущие лекарства (последний чек на 170 евро), которые я не могу пропустить, потому что печень отторгнется. Мне нужны дорогущие анализы и консультации врачей (это для нас платно и очень дорого).
Мне нужно жить здесь. Дома меня ждет мама и трое маленьких детей", - рассказала женщина.
Напомним, авиасообщение с Республикой Беларусь полностью прекращено с 26 мая. Причиной стало задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске.
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Кроме Украины авиасообщение с Беларусью также прекратил ряд Европейских стран.
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