В метро Киева хотят повысить проезд как можно скорее

На прошлой неделе в метрополитене обратились к столичной власти с просьбой повысить тариф. Сейчас озвучена максимальная стоимость проезда - это 20 гривен, сообщает "Сегодня".

В метрополитене хотят, чтобы за одну поездку пассажиры платили 20 гривен. То есть повысить просят в два с половиной раза.

В подземке пояснили, что сейчас они работают себе в убыток. На это очень повлияла пандемия и пассажиропоток, который в это время значительно уменьшился.

Чтобы выровнять свой бюджет, метрополитен просит повысить цены до 20 грн или увеличить финансирование. Повысить до 20 грн – не позволят. С учетом средней зарплаты максимальная цена может составлять не более 15 грн.

Тем временем, в транспортном департаменте Киевсовета успокаивают, что, мол, в два раза проезд повышать не будут. Если проезд в коммунальном транспорте все же повысят - это приведет к увеличению стоимости проезда в маршрутках.

Стоит отметить, что окончательный тариф в столичном метрополитене еще не утвердили, но пообещали сделать его компромиссным.

Все необходимые документы по утверждению нового тарифа уже направлены в профильный департамент по транспорту. И теперь экономисты и специалисты управления по ценовой политики Киевской городской администрации будут анализировать и изучать вопрос стоимости проезда в метро.

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