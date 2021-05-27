Тоня Паперная, старшая дочка актрисы Ольги Сумской, похвасталась своим достижением
Как известно, 30-летняя девушка, которая пошла по стопам матери, отучившись в Щукино, уже около десяти лет проживает в Москве. Тоня живет гражданским браком с российским актером Владимиром Яглычем, которому подарила двоих детей. В июле 2017 года у Владимира и Антонины родилась дочь Ева. В апреле 2020 года у супругов родился сын. Мальчика назвали Даниилом.
Как передает Politeka.net, на новом фото 30-летняя звезда показала, как она выглядит почти через год после родов. Тоня сделала фото в тренаженом зале.
Паперная рассказала, что с помощью спорта смогла сбросить немало.
«О спорт, моя любовь ! За год было изгнано 15кг )) пока занимаюсь, когда могу, очень хочется войти в режим, но я и режим - это две противоположности (близнецы поймут) Не стремлюсь к худобе, призываю рельеф! Надеюсь, цель когда-то будет достигнута», - написал она.
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Фолловеры актрисы восхищаются таким результатом.
«15 - это круто», «Ого-го», «Ого! 15», - пишут в комментариях.
Отметим, не так давно Паперная заявляла, что еще так и не привела себя форму после родов, но перестала волноваться по этому поводу.
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