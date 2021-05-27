Известный украинский певец Арсен Мирзоян уехал на малую родину, чтобы встретиться со своим сыном от первого брака

Как передает Politeka.net, 42-летний Мирзоян родом из Запорожья. Он прославился в 2011 году, когда принял участие в первом сезоне шоу «Голос країни». Там артист встретил свою любовь – певицу Тоню Матвиенко, которая родила ему дочь. Поженились артисты в 2017 году после продолжительного романа.

Стоит отметить, что роман Матвиенко и Мирзояна стал неприятным сюрпризом для его жены, которая осталась одна с двумя детьми. Впрочем, судя по Инстаграм артиста, он поддерживает связь с сыновьями и помогает им.

На свежих фото Арсен показал, как проводит время в Запорожье, пока жена находится в Киеве. Он приехал на последний звонок к сыну, но успел прокатиться на велосипеде и открыть купальный сезон в речке.

«У старшего последний звонок, впереди серьезные шаги и важные решения. Велосипед и река - это каприз», - подписал фото Мирзоян.

Ранее мы писали, что 40-летняя Тоня Матвиенко недавно записала дуэт с певцом Романом Скорпионом. Их дуэт всполошил сеть, поскольку на фото Тоня оказалась в объятиях артиста. Их сингл оказался весьма популярным в сети.

Напомним, что муж Тони Матвиенко Мирзоян ушел с концерта с брюнеткой на руках, жена все засняла: "Так заканчивается наш...".

Как сообщала Politeka, муж Тони Матвиенко Мирзоян показал, чем занимался утром со стройной красоткой: впечатляющие кадры.

Также Politeka писала, что Тоня Матвиенко показала, какой Мирзоян бывает вне сцены: «Ты умеешь кайфовать».