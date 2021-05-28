Ведущая Маша Ефросинина выбрала необычное место для отпуска - давно мечтала вернуться в этот райский уголок планеты
Звезда решила отметить свое 42-летие в компании супруга Тимура Хромаева на одном из курортов Мексики. Ефросинина радует поклонников яркими фото из Тулума, будоража воображение роскошными образами и фантастическими пейзажами. На последних снимках, которые она выставила в своем микроблоге в Инстаграм, Маша позировала в лучах тропического солнца на фоне пальм в прозрачном платье сочного желтого оттенка, передает Politeka.net.
Лук красотка дополнила стильной шляпкой и круглой плетеной сумочкой в тон. Ведущая покрутилась перед камерой, продемонстрировав наряд во всей красе. Открытая спина и отсутствие нижнего белья придали ее образу пикантности.
С этим платьем да и моментом в целом связано многое. Ефросинина рассказала о своих приятных переживаниях:
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"Моё первое платье, купленное в Тулуме, напомнило мне, как тогда, приехав сюда с подругами, я загадала себе обязательно вернуться сюда с Тимуром... И именно в @casamalca. Здесь атмосфера, не похожая ни на какой другую точку в географии... Три года не складывалось. Но какое же непередаваемое ощущение, когда сложилось...".
Пользователи кинулись комментировать увиденное, в том числе и Машины подружки, которых она упомянула в подписи:
"Oх, помню и платье, и шляпу.., только Маша ещё сильнее похудела)"
"Покачайся там за нас, на качельке 😘"
"Какая красивая❤️"
"Платье 🔥а Тулум запал мне в самое 💔 именно из-за такой атмосферы хочется возвращаться сюда, надеюсь он ещё не скоро утратит свой колорит 😍"
"без фильтров гораздо лучше❤️"
"Вы ходячий се*с в этом, очень крутое платье и вы в обалденной форме🔥"
"Не понимаю Хайпа тулума, хоть убейте. Обычная мексика, с ценами мальдив. Не фанат. Но желаю хорошего отдыха 💐"
"Красотка🔥🔥🔥 Вы вдохновляете своим примером"
Напомним, что Маша Ефросинина, улетев в отпуск с мужем, устроила с ним перепалку: "Подумаешь, сто раз в день..."
Также Politeka писала, что бесбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".