Ведущая Маша Ефросинина выбрала необычное место для отпуска - давно мечтала вернуться в этот райский уголок планеты

Звезда решила отметить свое 42-летие в компании супруга Тимура Хромаева на одном из курортов Мексики. Ефросинина радует поклонников яркими фото из Тулума, будоража воображение роскошными образами и фантастическими пейзажами. На последних снимках, которые она выставила в своем микроблоге в Инстаграм, Маша позировала в лучах тропического солнца на фоне пальм в прозрачном платье сочного желтого оттенка, передает Politeka.net.

Лук красотка дополнила стильной шляпкой и круглой плетеной сумочкой в тон. Ведущая покрутилась перед камерой, продемонстрировав наряд во всей красе. Открытая спина и отсутствие нижнего белья придали ее образу пикантности.

С этим платьем да и моментом в целом связано многое. Ефросинина рассказала о своих приятных переживаниях:

"Моё первое платье, купленное в Тулуме, напомнило мне, как тогда, приехав сюда с подругами, я загадала себе обязательно вернуться сюда с Тимуром... И именно в @casamalca. Здесь атмосфера, не похожая ни на какой другую точку в географии... Три года не складывалось. Но какое же непередаваемое ощущение, когда сложилось...".

Пользователи кинулись комментировать увиденное, в том числе и Машины подружки, которых она упомянула в подписи:

"Oх, помню и платье, и шляпу.., только Маша ещё сильнее похудела)"

"Покачайся там за нас, на качельке 😘"

"Какая красивая❤️"

"Платье 🔥а Тулум запал мне в самое 💔 именно из-за такой атмосферы хочется возвращаться сюда, надеюсь он ещё не скоро утратит свой колорит 😍"

"без фильтров гораздо лучше❤️"

"Вы ходячий се*с в этом, очень крутое платье и вы в обалденной форме🔥"

"Не понимаю Хайпа тулума, хоть убейте. Обычная мексика, с ценами мальдив. Не фанат. Но желаю хорошего отдыха 💐"

"Красотка🔥🔥🔥 Вы вдохновляете своим примером"

Напомним, что Маша Ефросинина, улетев в отпуск с мужем, устроила с ним перепалку: "Подумаешь, сто раз в день..."

Также Politeka писала, что бесбашенная Ефросинина устроила драку с актрисой "Квартал 95", кадры беспредела: "сначала дерутся, потом...".