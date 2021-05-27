В Кривом Роге парень поджег свою беременную девушку

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке МВД Украины.



По предварительной информации, вопиющий инцидент произошел после ссоры пары.

"Во время конфликта 17-летний парень облил легковоспламеняющимся веществом свою 21-летнюю сожительницу и поджег, после чего скрылся с места происшествия. Девушка с телесными повреждениями была доставлена в больницу", - говорится в сообщении.

Поджигателя удалось задержать, а во время обыска у него обнаружили оружие.

Пострадавшая девушка сейчас находится в больнице.

Ранее мы рассказывали, что мужчина поджог собственную мать на Одесчине.

37-летний мужчина вылил на женщину бензин из горящей бутылки. После этого он стал избивать ее руками и ногами.

По предварительной информации, все произошло на почве неприязненных отношений.

К счастью, медикам удалось спасти женщину.

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