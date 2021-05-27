В Прилуках Черниговской области водитель сбил трех человек на пешеходном переходе

Уточняется, водитель был пьяным и поехал на желтый сигнал светофора, на скорости сбив пешеходов, которые переходили дорогу на "зебре". Из-за силы удара людей разбросало по улице.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Авария произошла поздно вечером 25 мая на перекрестке улиц Киевская и Коптева. Судя по тормозным следам на асфальте, водитель пытался на скорости войти в поворот. В то время на светофорах был желтый свет, а на зебре – люди.

В результате наезда, 22-летний парень и 17-летняя девушка получили легкие телесные повреждения, их жизни ничто не угрожает. Еще один парень, которому тоже 22 года, находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также ранее сообщалось, что на автотрассе Киев-Харьков-Должанский погибли два человека в результате столкновения легковушки и грузовика.

Правоохранители сразу уточнили, что предварительно установлено, что "ВАЗ-21063" под управлением 54-летнего мужчины ехал из Харькова в направлении Чугуева, во время движения водитель допустил столкновение с грузовым Opel Movano, который медленно двигался в попутном направлении впереди него и проводил дорожные работы.

Напомним, что в Одессе трамвай сошел с путей и затормозил в столб: очевидцы сняли всё на видео.

Как сообщала Politeka, мужчина решил перебежать многополосную трассу и сильно поплатился, детали.

Также Politeka писала, что пьяный водитель влетел в толпу подростков, детали и фото с места ЧП.