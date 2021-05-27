Известный рок-музыкант, фронтмен легендарной группы "Vоплів Vідоплясова" Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами

Об этом он заявил в интервью КП в Украине.

"Наша фирма не едет в Россию. Едет как раз постсовок. Пусть едет и остается там. Я считаю украинскими только тех артистов, которые украиноязычные. Нужно поставить раз и навсегда точки над "i". Есть украинцы, которые действительно сочувствуют Украине, помогают, они могут быть даже не этническими украинцами, не иметь нашего паспорта. Например, Джон Маккейн.

Я считаю, это настоящий украинец, он столько для Украины сделал. А есть те, что ездят в Россию. Пусть зарабатывают, но для меня они не являются украинцами, они просто резиденты Украины, они не разговаривают на украинском, они не находятся в мировоззрении украинском, они не живут в украинском мире. Они живут в паттернах, в постсовках. Я иногда, может, неправильно говорил на этот счет или не так интерпретировали мои слова, что таких людей нужно изолировать", - резко заявил музыкант.

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"Вокруг себя я это реализую – я общаюсь с лучшими украинцами, я беру на работу в свой штат украиноязычных профессионалов", - заявил артист.

Также он считает, что если люди не владеют украинским, они имеют полное право "искать работу в других краях".

"Люди, которые не могут выучить украинский, имеют низкий IQ, таким ставят диагноз "дебилизм". Надо их отделить, потому что они социально опасны, надо создать гетто для них. И будем помогать им, как помогают людям с недостатками, на волонтерских началах будем петь им "Владимирский централ", - добавил Скрипка.

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