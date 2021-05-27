Полицейский застрелил разъяренного бойцовского пса, который напал на детей

Об этом рассказали в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Так, в полицию позвонила женщина и сообщила, что две бойцовские собаки покусали ее 9-летнего сына.

Приехавшие на вызов полицейские во время опроса заявительницы увидели, что к ним с криками о помощи бегут малолетние дети, а за ними гонятся две собаки бойцовской породы.

Одна из собак вцепилась за куртку мальчика, к счастью, ему удалось вырваться и все трое деток спрятались за полицейским.

Разъяренные собаки продолжали бросаться на детей и полицейских.

В результате полицейский застрелил одну из собак, другая сбежала.

На место ЧП вызвали “скорую”, медики осмотрели детей. У 9-летнего мальчика обнаружили на руках и ногах следы от укусов животных, врачи оказали ребенку помощь.

Правоохранители установили владельца собак, по его словам псы "просто сбежали со двора".

Сейчас решается вопрос о привлечении мужчины к ответственности по ст. 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек".

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На Лесном массиве во дворе многоэтажки владелец собаки ранил ножом мужчину и женщину, которые сделали ему замечание о выгуле без поводка и намордника.

На место происшествия оперативный дежурный направил следственно-оперативную группу и наряды патрульной полиции.

Выяснилось, что во дворе многоэтажки мужчина выгуливал собаку без поводка и намордника. У подъезда остановился автомобиль, из которого начали выходить люди, а животное подбежало к ним и начало лаять.



По просьбе 37-летнего водителя и 64-летней пассажирки убрать собаку, ее владелец начал нецензурно выражаться и агрессивно себя вести. В ходе конфликта он достал из кармана нож и ударил им мужчину в шею, а потом женщину в лицо.



Медики оказали помощь пострадавшим на месте. Тем временем нападавшему сообщили о подозрении в хулиганстве с применением оружия.

Напомним, что в Крыму силовики РФ застрелили мужчину, без отца осталось четверо детей.

Как сообщала Politeka, пьяный ревнивец схватился за нож, чтобы расправиться с подругой.

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