В Запорожской области мужчину накажут за ненадлежащий уход за ребенком
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
О пропаже ребенка сообщила ее мать.
Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина вместе с маленькой дочкой поехал к своему товарищу, с которым начал употреблять алкогольные напитки. В это время ребенок находился без ухода взрослых, голодный и одетый не по погоде.
Домой мужчина со своей 10-летней дочкой попали только под утро.
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"Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где установили, что он со своим знакомым распивал спиртные напитки в общественном месте соседнего поселка Балабино. Ребенок стал заложницей отцовского пьянства и все это время находился без ухода взрослых, голодный и одетый не по погоде", - говорится в сообщении.
Ранее мы рассказывали, что в Мелитополе правоохранители отобрали ребенка у пьяной женщины.
Женщину и мужчину с маленьким ребенком на руках заметил полицейский.
"Визуально было хорошо видно, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения: еле держалась на ногах, ссорились и вели себя неадекватно", - рассказали в полиции.
Ребенка передали социальным службам, которые и будут решать его дальнейшую судьбу.
Напомним, в полиции рассказали, как подростки расправились над мужчиной в Измаиле, видео.
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