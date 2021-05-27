В Запорожской области мужчину накажут за ненадлежащий уход за ребенком

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

О пропаже ребенка сообщила ее мать.

Правоохранителям удалось выяснить, что мужчина вместе с маленькой дочкой поехал к своему товарищу, с которым начал употреблять алкогольные напитки. В это время ребенок находился без ухода взрослых, голодный и одетый не по погоде.

Домой мужчина со своей 10-летней дочкой попали только под утро.

"Полицейские доставили мужчину в отдел полиции, где установили, что он со своим знакомым распивал спиртные напитки в общественном месте соседнего поселка Балабино. Ребенок стал заложницей отцовского пьянства и все это время находился без ухода взрослых, голодный и одетый не по погоде", - говорится в сообщении.

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Женщину и мужчину с маленьким ребенком на руках заметил полицейский.

"Визуально было хорошо видно, что взрослые находились в состоянии алкогольного опьянения: еле держалась на ногах, ссорились и вели себя неадекватно", - рассказали в полиции.

Ребенка передали социальным службам, которые и будут решать его дальнейшую судьбу.

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