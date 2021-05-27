Лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка рассказал все, что думает об песенном конкурсе "Евровидение"

По мнению артиста, этому конкурсу уделяют слишком много внимания в Украине из-за "комплекса неполноценности". Он также отметил, что на бюджет "Евровидение" мог бы 115 лет проводить фестиваль "Країна мрій", организатором которого когда-то был.

Об этом звезда сообщил в интервью для "Суспільного".

Скрипка заявил, что Украина не получила никакого эффекта от "Евровидение", которое на днях завершилось. Кроме того, он считает, что "Евровидение" – для стран третьего мира.

"Мы что, стали мегаизвестными и все сказали: "Украина – круто"? Наоборот, такие вещи, как Евровидение – для стран третьего мира. Это комплекс неполноценности – носиться с Евровидением, как с писаной торбой. Страны, которые себя уважают, к примеру, Великобритания или Франция – они не знают, что это такое", - заявил артист.

Он добавил, что в этих странах происходят "собственные конкурсы виртуозов, фестивали этнической, симфонической музыки, балет и тому подобное" и им нет никакого дела до "попсы".

Ранее мы писали, что Олег Скрипка назвал украинских артистов, которые исполняют песни на русском, не украинцами.

Как сообщала Politeka, на свое 35 летие группа "Вопли Видоплясова" и сын Олега Скрипки Устим выпустили совместный клип.

Также Politeka писала, что известный рок-музыкант, фронтмен легендарной группы "Vоплів Vідоплясова" Олег Скрипка презентовал новый клип в кардинально измененном имидже.