В Киеве пропал без вести маленький ребенок
Как передает Politeka.net, об этом сообщил "Киев оперативный" в Facebook.
9-летнего мальчика последний раз видели на улице Запорожца, 6 в Днепровском районе.
"Его зовут Андрей, он инвалид, не говорит и не слышит", - говорится в сообщении.
Был одет в серую кофту, сверху синий жилет, черные брюки, кеды и кепку.
Если у вас есть какая-то информация, обращайтесь к маме по номеру телефона 380967498063 (Юлия).
Ранее мы рассказывали, что в Чугуевском районе Харькова пропал мальчик.
В полиции сообщили, что ребенок пропал, когда гулял с бабушкой. В один момент женщина отвлеклась и не заметила, как ребенок исчез.
На поиски малыша отправились правоохранители Чугуевского районного управления полиции и родители мальчика.
К счастью, ребенка нашли, он оказался на окраине села недалеко от дома бабушки.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
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