В Киеве пропал без вести маленький ребенок





Как передает Politeka.net , об этом сообщил "Киев оперативный" в Facebook.

9-летнего мальчика последний раз видели на улице Запорожца, 6 в Днепровском районе.





"Его зовут Андрей, он инвалид, не говорит и не слышит", - говорится в сообщении.



Был одет в серую кофту, сверху синий жилет, черные брюки, кеды и кепку.

Если у вас есть какая-то информация, обращайтесь к маме по номеру телефона 380967498063 (Юлия).