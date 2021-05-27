Над миром взошла последняя "кровавая" Луна весны

26 мая жители Земли cмогли наблюдать удивительное астрономическое событие — Суперлуние, когда полнолуние совпало с нахождением Луны в точке максимального сближения с нашей планетой.



Оно сочетало в себе сразу три явления: суперлуние, полное лунное затмение и "Кровавую Луну", пишет "BBC News Украина".

Это сравнительно редкое природное явление. Так, такое сочетание происходит не чаще одного раза в 6-12 лет. Кроме того, нынешнее полное лунное затмение – первое с 2019 года и последнее весной 2021-го.

For those of us who slept through the Super Flower Blood Moon: Here's a quick time lapse taken early this morning 🌷🌕 pic.twitter.com/Q38GJ4WrWH — NPR (@NPR) May 26, 2021

Полнолуние в мае, назвали в честь цветов, цветущих вокруг Северного полушария. Оно было ближайшим полнолунием к Земле в 2021 году, то есть оно было больше и ярче, чем обычно, или, другими словами, суперлуной.

Стоит отметить, что суперлуние — это астрономическое явление, которое происходит в момент наибольшего сближения Луны и Земли.

Это происходит из-за того, что орбита, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты, не абсолютно круглая, а имеет форму эллипса. Из-за этого в некоторых точках своей орбиты спутник оказывается на максимально близком расстоянии к Земле.

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