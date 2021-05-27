Очередное ЧП всколыхнуло жителей украинской столицы

В Киеве на улице Антоновича возле торгового центра Ocean Plaza снова прорвало трубу. На данный момент дорогу затопило водой и грязью, движение перекрыто.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева. К тому же жители столицы делятся в сети кадрами того, что происходит сейчас в Голосеевском районе.

По опубликованному снимку видно, что на улице Антоновича образовалась река из грязной и мутной воды, в которой тонут авто. Автомобили не могут проехать, а люди не в состоянии перейти на противоположную сторону дороги. На месте находятся патрульные, которые уведомили соответствующие спецслужбы.



Также ранее сообщалось, что в центре Киева произошел прорыв магистрали теплоснабжения - из-под земли забил мощный гейзер воды. В результате аварии были повреждены десятки автомобилей.

Струя воды под высоким давлением поднялась на десятки метров вверх, во время аварии получили повреждения автомобили, стоявшие на стоянке рядом - в них выбило окна, а площадь перед библиотекой Вернадского залило грязью. Аварию на Голосеевском проспекте уже локализировали. Аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" перекрыла подачу теплоносителя и занялась ремонтными работами.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.