Популярная украинская певица Надя Дорофеева ответила на личные вопросы фанатов

Очень часто Надя отвечает на личные вопросы фанатов, чтобы рассказать о себе и заодно поделиться личной информацией без интервью и домыслов. По словам фанатов, они готовы спрашивать самые разные вещи.

К примеру, Надя рассказала о своих тату, об уходе за собой и даже о том, как и где питаются. На вопрос о том, как Надя ухаживает за телом, предпочла ли она лазерную эпиляцию, звезда ответила:

«Лазерная эпиляция – лучшее, что случалось со мной. Везде, где могла – сделала. А где не берет лазерная эпиляция светлый волос, в ход идут бритва и воск» - спокойно подметила Надя, показывая фото без фильтров.

Также звезда отметила места, где ей нравится питаться: «Для меня важно, чтобы было ну очень вкусно!».

А вот на вопрос о том, доминировала ли Надя над мужчиной, она отметила нет, хотя и сопроводила ответ фото, где пригвоздила каблуком мужчину к полу. Также девушка заявила, что все еще не обновляла тату и ее все устраивает.

Также в новом посте на своем Инстаграм певица подняла важную тему отношения человека к своей жизни. Она заметила, что когда речь идет о других, люди часто снисходительно воспринимают красивую картинку в соцсетях, забывая о том, что за ней стоит большой труд или сложности.

«Я давно сделала выбор фокусироваться на хорошем, быть позитивной и окружать себя такими же людьми. Это не означает, что я просто закрываю глаза на все сложности и улыбаюсь сквозь слёзы, но это то, что позволяет мне кайфовать от процесса и быть благодарной за всё, что у меня есть», - написала певица.

Напомним, что Дорофеева в обтягивающих шортах показала, как подготовилась к лету: «Аж не верится…».

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