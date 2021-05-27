Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартал", показала себя на отдыхе
Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой. Девушка стала популярной благодаря проектам "Квартал 95" и сейчас уже за красоткой следят десятки тысяч украинцев в социальных сетях, где Екатерина делиться интересным контентом.
На новом фото, которое Никитина опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в полотенце. Девушка стояла на балконе, повернувшись головой к камере. На фоне можно увидеть роскошные виды гор.
"Насколько вы дисциплинированы с утра?
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Сейчас мое утро выглядит примерно так:
- залипаю в телефон
- пишу план на день
- застилаю кровать
- завтракаю
Но, хотела бы, чтобы оно выглядело вот так:
- стакан теплой воды
- 15 мин книга
- застелить кровать
- зарядка/пробежка
- завтрак
- создание плана на день
Ну вроде ж не сложно, но нужно ж это делат
(Я верю, что я вскоре к нему приду)
А какой ваш график утром?
Или может кто-то как я?
Ленивая попа ?", - написала красотка под фото.
Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:
"Сама в это не верю, но моё утро выглядит так как ты планируешь)) пробежка, зарядка, вода, книга", "Работа, спортом и плавание. Ты самая красивая и нежная", "Проснулся, пока закипает чайник одеваюсь, кофе, личная гигиена и на работу)", "Ля, какая соблазнялочка тут", "Я точно такой как ты , еле на работу встаю".
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