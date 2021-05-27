Известная украинская актриса Екатерина Никитина, звезда "Женского квартал", показала себя на отдыхе

Как пишет Politeka.net, Екатерина Никитина является популярной украинской актрисой. Девушка стала популярной благодаря проектам "Квартал 95" и сейчас уже за красоткой следят десятки тысяч украинцев в социальных сетях, где Екатерина делиться интересным контентом.

На новом фото, которое Никитина опубликовала в Инстаграм, красотка позировала в полотенце. Девушка стояла на балконе, повернувшись головой к камере. На фоне можно увидеть роскошные виды гор.

"Насколько вы дисциплинированы с утра?

Сейчас мое утро выглядит примерно так:

- залипаю в телефон

- пишу план на день

- застилаю кровать

- завтракаю

Но, хотела бы, чтобы оно выглядело вот так:

- стакан теплой воды

- 15 мин книга

- застелить кровать

- зарядка/пробежка

- завтрак

- создание плана на день

Ну вроде ж не сложно, но нужно ж это делат

(Я верю, что я вскоре к нему приду)

А какой ваш график утром?

Или может кто-то как я?

Ленивая попа ?", - написала красотка под фото.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Сама в это не верю, но моё утро выглядит так как ты планируешь)) пробежка, зарядка, вода, книга", "Работа, спортом и плавание. Ты самая красивая и нежная", "Проснулся, пока закипает чайник одеваюсь, кофе, личная гигиена и на работу)", "Ля, какая соблазнялочка тут", "Я точно такой как ты , еле на работу встаю".

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