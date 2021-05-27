Из окна 7-го этажа выпал 14-летний подросток
Парень после падения выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
В полиции сообщили, что подросток выпал из окна после беседы с родителями.
"По собранной информации, событию предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, после которой подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.
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По предварительной информации, погибший совершил суицид, выпрыгнув из окна.
Причина смерти и личность мужчины устанавливаются.
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