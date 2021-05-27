Из окна 7-го этажа выпал 14-летний подросток

Парень после падения выжил, его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

В полиции сообщили, что подросток выпал из окна после беседы с родителями.

"По собранной информации, событию предшествовала воспитательная беседа с родителями о поведении парня в школе, после которой подросток ушел в свою комнату. Когда через некоторое время туда зашел его отец, то застал пустое помещение с открытым окном", - информирует ГУ Нацполиции Житомирской области.

Кроме того мы писали, что в Одессе мужчина вышел из окна многоэтажки.

Жители Крыжановки, что в Лиманском районе, обнаружили около своего дома тело мужчины. На место происшествия экстренно вызвали полицию.

По предварительной информации, погибший совершил суицид, выпрыгнув из окна.

Причина смерти и личность мужчины устанавливаются.

Напомним, в Киеве произошло дерзкое ограбление, известно о приметах преступника: "косые глаза и...".