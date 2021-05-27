Влюбленные делали снимки на улицах города и даже в таком виде пришли в кафе

В сети появились кадры, как обнаженная молодая пара разгуливала по улочкам Ровно. Их тела прикрывали лишь белые одеяла.

Видео обнародовало 27 мая сообщество rivne_1283 в Instagram.

Влюбленные фотографировались на улице и в таком виде даже посетили местное кафе, где угощались выпечкой и кофе. На видео видно, что возле столика обнаженной пары, окутаной в одеяло, сидели и другие посетители заведения.

Многие украинцы восприняли такое поведение парочки нормально, мол: "какая разница, это их дело". Другие же напротив раскритиковали парочку, не понимая их поступка, ведь их люди вокруг не смущали.

"Какая разница как они фоткаются? С голой сракой по центру не бегают, ️лишь бы людям было ок", "Я так понимаю это еще надо сказать спасибо что они вообще голые не вышли", "Какая разница, они не голые, счастливые, ну пофотографировались люди", "какие жертвы) лишь бы фоточка была классная", "Почему в одеяле? Сразу голые ходили бы! К чему мир катится? ! Ужас".

Напомним, что у Ровно улицы многих городов превратились в реки, а машины глохли прямо на дорогах из-за непогоды.

Как сообщала Politeka, в Ровно двухлетний мальчик потерял пальчик на руке, когда съезжал с якобы недавно отремонтированной горки в парке отдыха.

Также Politeka писала, что в Ровно собака напала на маленького ребенка, во время осмотра девочки медики обнаружили две раны в области носа.