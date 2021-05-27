На Ровенщине ребенок ударила ножом сожителя матери
По предварительной информации, между гражданскими супругами произошел конфликт в ходе которого, 35-летний мужчина избивал и толкал свою 36-летнюю сожительницу, передает "Рівне онлайн".
9-летняя девочка, которая наблюдала происходящее, решила заступиться за мать.
Малышка взяла нож и ударила обидчика в грудь.
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В полиции говорят, что ребенок не является субъектом преступления и даже принудительные меры воспитательного характера к ней применяться не будут.
Также мы сообщали, что на Харьковщине мужчина с ножом набросился на 85-летнюю женщину.
Потерпевшая рассказала полицейским, что мужчина попросил одолжить деньги, потом он достал нож из кармана и угрожая женщине забрал на полке в летней кухне 7 тыс. грн и ушел.
К слову, пожилая харьковчанка потерялась на кладбище, подробности: "пока ее искали, она...".
Как сообщала Politeka ранее, харьковчанин пытался свести счеты с жизнью в машине, фото: "28-летний парень получил...".
Кроме того Politeka писала, что растерянный мужчина сидел на тротуаре: в Харькове средь бела дня напали на человека, фото.