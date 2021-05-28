В Виннице суд отпустил под залог женщину, которая пьяной сбила ребенка



Семья подозреваемой внесла 180 тысяч гривен, передает "ТСН".

Родители 13-летнего Андрея Тарасюка говорят, что 43-летняя виновница ДТП перечислила на его лечение только 10 тысяч гривен.



Пострадавший в ДТП мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии.

По словам мамы Андрея, он нуждается в операции - кроме многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы ее сын получил деформацию лица. Мальчику нужно ставить пластину в череп.

Ранее мы рассказывали, что в результате ДТП в Польше оборвалась жизнь маленького украинца.

Семья ехала в Варшаву на заработки. Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения, так как уснула от усталости.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

Также Politeka писала, что у киевлянина украли сумку с пятью миллионами, кадры и детали произошедшего.