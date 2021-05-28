В Виннице суд отпустил под залог женщину, которая пьяной сбила ребенка
Семья подозреваемой внесла 180 тысяч гривен, передает "ТСН".
Родители 13-летнего Андрея Тарасюка говорят, что 43-летняя виновница ДТП перечислила на его лечение только 10 тысяч гривен.
Пострадавший в ДТП мальчик сейчас находится в тяжелом состоянии.
По словам мамы Андрея, он нуждается в операции - кроме многочисленных переломов и черепно-мозговой травмы ее сын получил деформацию лица. Мальчику нужно ставить пластину в череп.
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