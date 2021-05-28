Во Львове произошло ДТП с участием детей
Как передает Politeka.net, кадры момента аварии опубликовали на YouTube-канале "Варта1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Инцидент произошел на пешеходном переходе. Водитель сбил двух мальчиков, которые перебегали улицу.
Пострадавшим 10 и 11 лет.
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По предварительной информации, мальчиков госпитализировали в местную больницу.
Отмечается, что сотрудники полиции задержали водителя. Обстоятельства установит следствие.
Ранее мы сообщали, что на Винничине пьяный водитель сбил двоих детей.
В момент появления в поле зрения 7-летнего велосипедиста с 6-летним пассажиром на заднем багажнике велосипеда, которые двигались по его полосе во встречном направлении, не проявил особого внимания и не сбавил скорость вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на детей.
Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.
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