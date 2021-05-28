Во Львове произошло ДТП с участием детей

Как передает Politeka.net, кадры момента аварии опубликовали на YouTube-канале "Варта1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел на пешеходном переходе. Водитель сбил двух мальчиков, которые перебегали улицу.

Пострадавшим 10 и 11 лет.

По предварительной информации, мальчиков госпитализировали в местную больницу.



Отмечается, что сотрудники полиции задержали водителя. Обстоятельства установит следствие.

Ранее мы сообщали, что на Винничине пьяный водитель сбил двоих детей.

В момент появления в поле зрения 7-летнего велосипедиста с 6-летним пассажиром на заднем багажнике велосипеда, которые двигались по его полосе во встречном направлении, не проявил особого внимания и не сбавил скорость вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на детей.

Напомним, под Киевом авто на большой скорости влетело в лося: детали и жуткие кадры.

Как сообщала Politeka, под Киевом полицию подняли на уши: девочку напоили и вывезли на окраину города.

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