Умерла голливудская актриса Лорина Камбурова

Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили друг артистки Геннадий Авраменко на своей страничке в Facebook.

Жизнь болгарской актрисы Лорины Камбуровой оборвалась в результате двухсторонней пневмонии.

По словам Авраменко, она выходила на связь перед смертью, но болезнь оказалась сильнее.

"Вот утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина", - говорится в сообщении.

Голливудская звезда снималась в фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Doom».

Ранее мы сообщали, что оборвалась жизнь советского актера и режиссера Баходыра Юлдашева. Он умер 16 мая в возрасте 75 лет.

Причиной смерти мужчины стали последствия инсульта, который он перенес в апреле этого года.

Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".

Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности.

Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа