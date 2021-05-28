Умерла голливудская актриса Лорина Камбурова
Как передает Politeka.net, трагические подробности сообщили друг артистки Геннадий Авраменко на своей страничке в Facebook.
Жизнь болгарской актрисы Лорины Камбуровой оборвалась в результате двухсторонней пневмонии.
По словам Авраменко, она выходила на связь перед смертью, но болезнь оказалась сильнее.
"Вот утром сегодня пришла ужасная новость, так и не выкарабкалась наша Лорина", - говорится в сообщении.
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Голливудская звезда снималась в фильмах «Техасская резня бензопилой» и «Doom».
Ранее мы сообщали, что оборвалась жизнь советского актера и режиссера Баходыра Юлдашева. Он умер 16 мая в возрасте 75 лет.
Причиной смерти мужчины стали последствия инсульта, который он перенес в апреле этого года.
Напомним, остановилось сердце знаменитого актера, коллеги раскрыли детали: "До последнего продолжал выходить на сцену".
Как сообщала Politeka, ушла из жизни знаменитая актриса, родные раскрыли подробности.
Также Politeka писала, что знаменитая актриса скончалась спустя год после смерти мужа