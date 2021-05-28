В Киеве во время движения задымилась маршрутка

Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП опубликовали на Facebook-страничке "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инциедент произошел на Дарницкой площади.

"В нашей столице уже никого не удивить задымленными, горящими, едва дышащими маршрутками, водители которых забили ПДД. Время скорее повышать цены на проезд, потому что на взятки чинушам, которые закрывают на это все глаза, не хватает", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что водитель был вынужден остановить маршрутный автобус на обочине, поскольку транспортное средство задымилось. Люди, которые находились в салоне, эвакуировались с маршрутки.

Ранее мы сообщали, что в Киеве произошло серьезное ДТП.

Ребенок выскочил на дорогу прямо перед машиной. Водитель пытался убежать от наезда и выехал на встречку, однако мальчик все равно ударился в заднюю правую дверь и упал.

Ребенка забрали в больницу с переломом ноги.