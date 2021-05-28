В Черкассах школьник покончил с собой
14-летний парень повесился у себя дома, сообщает "ТСН".
Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.
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В Черкассах школьник покончил с собой
14-летний парень повесился у себя дома, сообщает "ТСН".
Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.