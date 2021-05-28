В Черкассах школьник покончил с собой

14-летний парень повесился у себя дома, сообщает "ТСН".

Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.

Правоохранители будут устанавливать детали трагедии - на экспертизу уже изъяли гаджеты парня.

Ранее стала известна причина самоубийства 15-летнего подростка из многодетной семьи.

Школьник накануне записал прощальное видео и выложил его в одной из социальных сетей.

На видео подросток говорит: то, что он собирается сделать, «это не из-за школы».

Мальчик находился в депрессии и часто говорил своим братьям и сестрам, что он устал и не может так больше жить. Он просто не смог пережить смерть приемных родителей.

Напомним, внезапно ушел из жизни знаменитый актер, сыгравший в «проклятом» сериале: уже 11 жертв.

Как сообщала Politeka, умерла знаменитая российская актриса: «фильмы и сериалы с ней смотрели все».

Также Politeka писала, что телезвезда разбилась в жутком ДТП: ее последние слова поражают, предчувствовала смерть.