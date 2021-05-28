20-летнего Виктора Балана разыскивали два дня

26 мая он ушел из дома в Ровно и не вернулся.

Парня обнаружили повешенным в лесопосадке в селе Колоденка, сообщают "Рівненські новини"

Известно, Виктор отлично учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно, занимался спортом и вел здоровый образ жизни.

Что побудило его к такому поступку - пока неизвестно. Перед тем, как уйти из дома он оставил записку, что ему не интересно жить.

Как рассказали родные парня, в последние дни он находился в состоянии депрессии и говорил, что не хочет учиться и работать.

Также мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.

Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.

По предварительной информации, семья подростка на учете служб как неблагонадежная не состояла, а о мальчике учителя и соседи отзывались только положительно.