20-летнего Виктора Балана разыскивали два дня
26 мая он ушел из дома в Ровно и не вернулся.
Парня обнаружили повешенным в лесопосадке в селе Колоденка, сообщают "Рівненські новини"
Известно, Виктор отлично учился на третьем курсе одного из высших учебных заведений Ровно, занимался спортом и вел здоровый образ жизни.
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Что побудило его к такому поступку - пока неизвестно. Перед тем, как уйти из дома он оставил записку, что ему не интересно жить.
Как рассказали родные парня, в последние дни он находился в состоянии депрессии и говорил, что не хочет учиться и работать.
Также мы сообщали, что в Черкассах 14-летний школьник покончил с собой.
Как рассказали в полиции, повешенным мальчика нашли родители, когда вернулись домой с работы.