В Черкассах мужчина после переписал все наследство на церковь Как передает Politeka.net, об этом рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



Теперь его дочь намерена через суд хочет отменить отцовское завещание.



Унаследовать все имущество должна была она, но после смерти отца выяснила, что первое завещание в ее пользу уже не действует. В прежнюю комнату своего отца женщина хотела переселить дочь-школьницу, но когда женщина пыталась вступить в наследство — ей указали на дверь. Все имущество, включая квартиру и деньги ее отец переписал на церковь.

"Говорит, я хочу сделать это завещание. Я его спросил о семье. Он признался, что с ними в плохих отношениях. Я консультировался с владыкой ... И было сказано, что если человеку удобно, ничто не имеет права запретить человеку дать на церковь ", - рассказал священник, подчеркнув, что наследство получает не он, а приход.

Ранее мы рассказывали, что на Черкассчине пожилая украинка попыталась покончить жизнь самоубийством.

Инцидент произошел 10 мая. 90-летнюю женщину, которая находилась в реке, заметил очевидец.

На место сразу же выехали полицейские, которые достали 90-летнюю женщину из реки. Она была в отчаянии, но не имела желания жить. Объяснить свои действия бабушка не смогла. Только сказала, что не хочет жить, потому что никому не нужна.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

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