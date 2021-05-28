На Сумщине оборвалась жизнь украинского медика

О трагедии сообщили местные СМИ.

Николай Михайлович Фартушняк известный далеко за пределами Белопольщины врач-стоматолог, который более 40 лет жизни проработал в местной больнице.

"Его знали и уважали односельчане, ценили профессионализм все пациенты, которые приезжали за помощью не только из Сумской области. Светлая память об этом человеке всегда в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что во Львове не стало опытнейшего врача Виктора Захоарченко. Его жизнь оборвалась 12 мая на 67-м году.

Коллеги выразили соболезнования в связи с тяжелой утратой.





"Вся наша команда глубоко скорбит по поводу смерти коллеги и выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича. Мы с вами в вашей скорби", - говорится в сообщении.

Напомним, страшная болезнь забрала жизнь украинки, без мамы осталось три девочки.

Как сообщала Politeka, трагически оборвалась жизнь перспективной украинской дизайнерки, ей было всего 36.

Также Politeka писала, что не стало выдающейся украинки, коллеги и родные не находят себе места.