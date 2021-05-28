На Сумщине оборвалась жизнь украинского медика
О трагедии сообщили местные СМИ.
Николай Михайлович Фартушняк известный далеко за пределами Белопольщины врач-стоматолог, который более 40 лет жизни проработал в местной больнице.
"Его знали и уважали односельчане, ценили профессионализм все пациенты, которые приезжали за помощью не только из Сумской области. Светлая память об этом человеке всегда в наших сердцах", - говорится в сообщении.
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