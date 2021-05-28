Под Маруополем 18-летний парень ранил ребенка



Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на сайте Мариупольского районного управления полиции.

Правоохранители сообщили, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня. В полиции обратился друг пострадавшего.

"Как пояснил парень, он стрелял по стаканам из пневматической винтовки и случайно задел пулей прохожего подростка, который гулял неподалеку, - говорится в сообщении.

К счастью, жизни 14-мальчика сейчас ничего не угрожает, а в полиции намерены провести дополнительную проверку инцидента.

Ранее мы сообщали, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.

Как сообщили свидетели происходящего, стрельбу открыли сотрудники муниципальной «Варты».

Человек пытался побежать к двери и вооруженный ружьем "часовой" выстрелил в него. Судя по всему, ранил. После этого все бойцы подбежали к раненому, а один еще ударил того ногой.

Напомним, что неадекват открыл стрельбу по людях посреди улицы, есть пострадавший: подробности из Одесской области

Как сообщала Politeka, парень открыл стрельбу на дне рождения любимой, количество жертв растет.

Также Politeka писала, о стрельбе в центре Киеве: два ухажера не поделили девушку, первые детали ЧП.