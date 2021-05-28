Под Маруополем 18-летний парень ранил ребенка
Как передает Politeka.net, подробности инцидента сообщили на сайте Мариупольского районного управления полиции.
Правоохранители сообщили, что парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня. В полиции обратился друг пострадавшего.
"Как пояснил парень, он стрелял по стаканам из пневматической винтовки и случайно задел пулей прохожего подростка, который гулял неподалеку, - говорится в сообщении.
К счастью, жизни 14-мальчика сейчас ничего не угрожает, а в полиции намерены провести дополнительную проверку инцидента.
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