Известная украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается с любимицей, пока Потап в Дубае

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских успела построить карьеру популярной певицы. И хоть изначально красотку знали по дуэту "Потап и Настя", сейчас красотка уже строит сольную карьеру под псевдонимом NK. Не забывает девушка и о социальных сетях, в которых подогревает интерес к своему творчеству.

Но в этот раз Настя решила показать свою любимицу - собаку по кличке Мими. Настя опубликовала короткий ролик в ТикТок, на котором держала французскую болонку на руках. При этом Каменских то улыбалась, то играла языком.

"Мими еще тот тиктокер", - написала Настя под кадрами.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Да Мими звезда ТикТока", "Лучшая", "Привет, помнишь, ты была в Соледаре на день шахтера, надеюсь, ты еще приедешь", "Четко вышло".

Сообщалось, что популярная украинская певица Настя Каменских показала, как развлекается с подругой.

На новом видео в Инстаграм Настя позировала с бутылкой шампанского, а Анна присела у ее ног.

Напомним, Каменских в красном платье с декольте перепутали с Ани Лорак

А еще Politeka писала, что Каменских похвалилась садом и застекленной террасой в их с Потапом особняке

Также Politeka сообщала, что Каменских в летнем сарафане раскрыла секреты ухода за собой



