В Турции оборвалась жизнь украинской туристки
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке украинской общины в Турции Ukr-Ayna.
Украинскую альпинистку Яну Кривошею, которую почти месяц искали в горах Анталии, нашли мертвой недалеко от вершины горы Геиксивриси.
По предварительной информации она погибла, упав с отвесных скал.
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"В течение нескольких недель ее искали различные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело удалось обнаружить только 28 мая во время аэрофотосъемки разведывательным самолетом жандармерии", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательная операция началась лишь спустя почти неделю после того, как родные Яны забили тревогу.
Ранее сообщалось, что в Польше оборвалась жизнь маленького украинца в ДТП.
Авария случилась утром, 11 мая. На место аварии сразу же прибыли медики на вертолете, но спасти ребенка не удалось.
Польские спасатели сообщили, что женщина не помнит момент столкновения так как очевидно уснула за рулем от усталости.
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