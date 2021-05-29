В Киеве задержали бывшего футболиста Вячеслава Шевчука в нетрезвом состоянии
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Porsche экс-игрока клуба "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука остановили полицейские вечером, 28 мая.
У экс-футболиста были признаки алкогольного опьянения, однако тест на алкоголь он проходить отказался, к тому же возмущался и начал толкать патрульных.
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Футболист отказался и устроил копам истерику: орал, брыкался и умолял дать "пописать". Уже босого экс-защитника сборно патрульные сумели затолкать в автомобиль.
Ранее мы сообщали, что в Киеве патрульные остановили авто, которое устроило ДТП.
Как оказалось, за рулем с признаками алкогольного опьянения оказался футболист любительской команды Spectrum Talisman Чукукелу Эбука.
В полиции рассказали, что водитель на дороге вел себя странно и нарушал правила ПДД. Затем активисты организации "Варта Голосеево" передали информацию о нем патрульным.
Напомним, банда воров обчистила киевлянку на глазах у прохожих, видео.
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