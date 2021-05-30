Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась в дерзкой фотосессии, показывая новую себя

Только вчера Злата появилась в смелом образе на пост-шоу «Холостяк», рассказывая о своих ожиданиях от проекта «Холостячка», в котором ей предстоит стать главной героиней. При этом певица подчеркнула, что готова окунуться в сезон страсти, эмоций переживания и любви, которую давно ждет.

В свою очередь, готовится Огневич к проекту не только эмоционально, но еще и внешне. Ради того, чтобы блистать во всей красе, девушка начала заниматься в спортзале еще активнее, примерять новые образы и проводить эксперименты со стилем.

При этом звезда не боится удивлять аудиторию. В этот раз Злата предстала в черном боди с аккуратным пиджаком такого же цвета. Украшения в мрачных оттенках, длинный высокий хвост и туфли на шпильке превратили артистку в дерзкую леди

«Матрица. Как вам образ? Горячо или очень горячо?» - шутливо пишет под кадрами звезда, показывая стройные ноги во время съемки.

Ранее на новом фото Злата запечатлена в интересной позе, она стоит у белой стены и кокетливо позирует фотографу. В подписи к публикации Огневич написала: "Будь собой. Будь собой. Будь собой… Отовсюду твердят эту фразу! Да что там говорить, я сама частенько грешила ею. Если воспринимать её слишком буквально - это ложный путь, ведущий к лени. Как душевной, так и физической. Сделай себя САМ.

Пойми, что нравится: в жизни, мироощущении, выборе профессии/пути, человеческих отношениях, сексе, еде и даже вооооон в том интересном парне, который сидит за столиком, напротив. Я постоянно себя исследую, веду диалог с alter ego, который похож на интервью. Единственная разница – в этом интервью я отвечаю на все вопросы".

Напомним, Новая "Холостячка" Злата Огневич перессорила украинцев: "После Мишиной так понизить планку".

Как сообщала Politeka, Новая "холостячка" Огневич расплакалась, рассказав о неудачных отношениях: "В конце он поставил меня...".

Также Politeka писала, Тригубенко после отказа Мишиной "запал" на новую Холостячку Огневич: показательное фото.