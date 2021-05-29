Пара влюбленных с разницей почти в 50 лет уже более года живут счастливо в браке

Как передает Politeka.net, невероятную историю 81-летней британки и 36-летнего египтянина рассказали в сюжете dailymirror (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Узами брака пара себя связала еще в 2020 году. С тех пор они живут в идиллии.

Айрис Джонс познакомилась с Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом в интернете. Пожилая британка стала настоящей звездой в стране, поскольку на одном из телешоу в красках описывала свою интимную жизнь с Мохаммедом.

По словам женщины, их отношения немного отличаются от обычных.