Пара влюбленных с разницей почти в 50 лет уже более года живут счастливо в браке

Как передает Politeka.net, невероятную историю 81-летней британки и 36-летнего египтянина рассказали в сюжете dailymirror (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Узами брака пара себя связала еще в 2020 году. С тех пор они живут в идиллии.

Айрис Джонс познакомилась с Мохаммедом Ахмедом Ибрихамом в интернете. Пожилая британка стала настоящей звездой в стране, поскольку на одном из телешоу в красках описывала свою интимную жизнь с Мохаммедом.

По словам женщины, их отношения немного отличаются от обычных.

Популярные статьи сейчас

67-летнего Бориса Моисеева с трудом узнали в объятиях Пугачевой: "Боже, вот что значит инсульт"

51-летняя Лопес в крошечном топе и лосинах показала результат тренировок: "Не переставайте..."

Стихия обрушится на Украину, погода будет совсем не летней: когда ждать похолодания

Торнадо пронеслось по Украине, появились фото разрушений: "Слетели крыши и повалены деревья"

"Местные кидали в нас яйца и плевали": киборг вернулся из плена на Донбассе и поделился воспоминаниями
Показать еще