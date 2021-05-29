В Киеве человек попал под электричку
Инцидент произошел рано утром 29 мая в Святошинском районе столицы, сообщает Информатор.
Электричка сбила человека на смерть на мосту над улицей Краснова.
Произошедшее в полиции пока не комментируют, но по предварительной информации, погибшим является бездомный.
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Также известно, что рядом с ним лежал телефон и постоянно звонил.
Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине мужчина упал под поезд.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
В Дергачах около 21:40 электричка наехала на 40-летнего мужчину.
Мужчину госпитализировали в харьковскую больницу.
Очевидцы рассказали, что мужчина был пьян.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
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