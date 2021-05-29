В Киеве человек попал под электричку

Инцидент произошел рано утром 29 мая в Святошинском районе столицы, сообщает Информатор.

Электричка сбила человека на смерть на мосту над улицей Краснова.

Произошедшее в полиции пока не комментируют, но по предварительной информации, погибшим является бездомный.

Также известно, что рядом с ним лежал телефон и постоянно звонил.

Ранее мы рассказывали, что на Харьковщине мужчина упал под поезд.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

В Дергачах около 21:40 электричка наехала на 40-летнего мужчину.

Мужчину госпитализировали в харьковскую больницу.

Очевидцы рассказали, что мужчина был пьян.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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