Украинский фитнес-тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова, показала себя на отдыхе и рассказала о пищеварении

Как пишет Politeka.net, Марина несколько лет назад развелась с именитым боксером и занимается воспитанием детей. Но это не мешает Боржемской любить спорт и помогать украинцам худеть, мотивируя их в Инстаграм.

В этот раз Марина опубликовала фото, на котором позировала в стильном купальнике. Красотка выставила ножку, демонстрируя роскошный загар, а в публикации рассказала о пищеварении:

"Сегодня всемирный день здорового пищеварения

Правильная работа желудка и кишечника – основа основ нашего здоровья", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Никитюк, и написали комментарии:

"Это шикарный праздник. Здоровье прежде всего", "Спасибо, классный пост", "Вау, выглядишь так красиво", "Нельзя быть такой красивой", "Дуже цінна інформація. Оскільки я часто ходжу в ресторани, для мене це актуально. Насправді, якщо пити більше води перед їжею і після, менше жирних соусів і підливи.

Напомним, экс-жена Узелкова в купальнике раскрыла, как не растолстеть в отпуске

Также Politeka сообщала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская поделилась секретом красивых рук

А еще Politeka писала, что тренер "Зважені та щасливі" Боржемская показала, как подготовилась к пляжному сезону



