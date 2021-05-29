Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениями в день годовщины свадьбы
26-летняя девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая интересные моменты своей жизни. В этот раз она рассказала о годовщине свадьбы с Виктором Павликом, назвав 29 мая 2020 года одним из лучших дней в своей жизни, пишет Politeka.net.
Супруга Виктора Павлика призналась, что счастлива быть рядом со знаменитостью. И опубликовала прошлогодние свадебные снимки, на которых она в белом свадебном платье и показала вблизи букет невесты.
"Один из лучших дней в моей жизни 29.05.2020❤️ Виктор Павлик, счастлива быть твоей женой💫", - рассказала супруга артиста.
Фолловеры Екатерины благодарят ее за совет и делают комплименты внешнему виду девушки.
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Отметим, первенец Репяховой должен появиться на свет в начале июня. Мальчика решили назвать Михаилом.
Супруги уже подготовили детскую. Комната малыша будет в пастельных светлых тонах. Светло бежевые шторы и белые тюли, белая кроватка и бело-голубое постельное белье уже в кроватке.
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