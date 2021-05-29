Молодая жена 55-летнего певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась откровениями в день годовщины свадьбы

26-летняя девушка активно ведет свою страницу в Инстаграм, показывая интересные моменты своей жизни. В этот раз она рассказала о годовщине свадьбы с Виктором Павликом, назвав 29 мая 2020 года одним из лучших дней в своей жизни, пишет Politeka.net.

Супруга Виктора Павлика призналась, что счастлива быть рядом со знаменитостью. И опубликовала прошлогодние свадебные снимки, на которых она в белом свадебном платье и показала вблизи букет невесты.

"Один из лучших дней в моей жизни 29.05.2020❤️ Виктор Павлик, счастлива быть твоей женой💫", - рассказала супруга артиста.

Фолловеры Екатерины благодарят ее за совет и делают комплименты внешнему виду девушки.

Отметим, первенец Репяховой должен появиться на свет в начале июня. Мальчика решили назвать Михаилом.

Супруги уже подготовили детскую. Комната малыша будет в пастельных светлых тонах. Светло бежевые шторы и белые тюли, белая кроватка и бело-голубое постельное белье уже в кроватке.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика показала архивные фото и откровенно рассказала о детстве: "У меня было...".

Как сообщала Politeka, беременная жена Виктора Павлика сильно удивила звездного мужа после прогулки: "Ничо се, я тронутый".

Также Politeka писала, что беременная жена Павлика рассказала, что заставило ее кричать от боли: "Ночью была сильная...".